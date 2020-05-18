В Ярославле медведь ранил мужчину и напугал прохожих

Дикого медведя видели на улицах Ярославля. От лап зверя пострадал мужчина, которого спас таксист.

Сообщение о появлении медведя в Дзержинском районе опубликовали пользователи в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, животное долго ходило по улицам города и даже напало на человека.

Сам пострадавший рассказал, что медведь вышел из-за дерева, набросился на него и укусил за ногу. Рядом в машине сидел таксист, который начал сигналить и светить на зверя фарами. Воспользовавшись тем, что медведь замешкался, раненный мужчина сел в автомобиль. В больнице ему наложили швы и отправили на амбулаторное лечение.

На поиски опасного животного выдвинулись охотинспекторы. Они выяснили, что медведь вернулся в лесную полосу. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Ярославль, Зоя Осколкова

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