В Подмосковье упал военный вертолет, есть погибшие

В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. По последним данным, погибли три члена экипажа. На место крушения вылетела комиссия Главного командования ВКС.

Авария произошла в 20 километрах от Клина, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб. Вертолет выполнял тренировочный полет. В Минобороны уточнили, что на воздушном судне не было боекомплекта.

В результате погибли три человека. На месте инцидента обнаружили оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.20

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