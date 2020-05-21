В Бурятии пациенты обсерватора забросали камнями медсестер

В обсерваторе Бурятии недовольные условиями содержания пациенты вымещали свою злость на медсестрах. Сотрудницам больницы пришлось убегать в лес от летящих в их сторону камней. Минздрав республики принял решение усилить охрану мест изоляции.

Инцидент произошел в поселке Сотниково детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях пандемии работает как обсерватор. Медсестры сообщили, что мужчинам из КНР не понравились условия размещения в деревянных постройках детского лагеря 1985 года постройки.

«Оказывается у нас есть агрессивные пациенты, начали на нас налетать, швыряться камнями и обзывать, материться. Вели себя агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», – рассказали медики.

Примечательно, что изолированные не в первый раз нападают на медперсонал. Однако полиция ограничивается лишь дистанционным составлением протокола. В этот раз дебоширов перевели в обсерватор Республиканского наркологического диспансера.

Республиканский минздрав решил установить тревожные кнопки во всех обсерваторах на случай повторения истории. «Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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