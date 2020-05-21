Напавшего на медсестер в обсерваторе китайца обвинили в хулиганстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении иностранца, который бросал камни в медсестер в обсерваторе в Бурятии. Мужчину обвинили в хулиганстве.

Инцидент произошел в поселке Сотниково детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях пандемии работает как обсерватор. Медсестры сообщили, что мужчине, прибывшем из КНР 16 мая, не понравились условия размещения.

«Спустя два дня вечером 30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия, и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер», – уточнили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Агрессивного китайца перевели в другой обсерватор. Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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