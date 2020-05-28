Российская школьница проглотила батарейку и скончалась

В городе Жуковке Брянской области 12-летняя девочка случайно проглотила батарейку и скончалась. Расследованием трагического случая занимаются следователи. По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 18 мая девочка, находясь у себя дома, проглотила щелочную батарейку. Источник издания «Регион Online» уточняет, что ребенок проглотил круглую батарейку. Родителям о случившемся школьница сообщила спустя несколько дней – 23 мая – после ухудшения самочувствия. В тот же день ее доставили в больницу, а на следующий день ребенок умер.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели девочки, расследование продолжается.

Брянск, Наталья Петрова

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