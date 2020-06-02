В семь лет ребенок выглядел на три года: приемные родители морили дочь голодом

В Брянске в приемной семье нашли истощенную девочку. У ребенка были обморожены ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Семья проживала в частном доме. Родители злоупотребляли алкоголем и не заботились о ребенке. Малышку увидел сосед, который тоже зашел выпить. Мужчина забрал ребенка домой, вымыл и накормил, после чего обратился в полицию, сообщает брянский телеканал «Городской».

Врачи диагностировали у девочки истощение и обморожение ног. Отмечается, что на вид ребенку можно было дать не больше трех лет.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 (причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе).

Кроме того, проверку проводит прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснены условия жизни и воспитания ребенка», – сообщается на сайте ведомства.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 02.06.20

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