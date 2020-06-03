В Туле цыгане пытались продать за 1 млн рублей поддельную картину Шишкина

В Туле полицейские задержали цыган, которые пытались продать поддельную картину русского художника Ивана Шишкина. Мошенники требовали 1 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении МВД, предложение о продаже картины цыгане разместили на сайте бесплатных объявлений. Продавцы знали, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии.

Мошенников задержали во время передачи картины покупателю. «Ими оказались трое цыган – 42-летний ранее судимый мужчина, его 21-летний сын и 20-летняя девушка», – отметили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 03.06.20

Первому заместителю главы Пуровского района после проверки грозит увольнение из-за «утраты доверия». / Николай Цуканов собрал силовиков, чтобы обсудить убийство екатеринбуржца собровцами. / Во время охоты в тундре 12-летний мальчик застрелил подростка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»