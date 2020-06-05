В Иркутске бизнесмена привязали к батарее и пытали, вымогая партию масок на 31 млн рублей

В Иркутске 49-летний мужчина приковал к батарее и пытал знакомого предпринимателя, вымогая у него подготовленную для продажи партию медицинских масок на более чем 31 млн рублей. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, подозреваемый узнал, что его знакомый бизнесмен отправил крупную партию медицинских масок в Ивановскую область, и решил поживиться за его счет. Злоумышленник привязал коммерсанта к батарее в его квартире на бульваре Постышева в Иркутске, где избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не согласился изменить адрес доставки продукции. Когда средства защиты прибыли в новое место отправления, сообщники подозреваемого похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

Предприниматель обратился в полицию, когда ему удалось освободиться. В ходе обысков на оптовой базе в российской столице была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара преступники успели продать.

Подозреваемого задержали по горячим следам в Иркутске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) и п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность задержанного к совершению преступлений на территории других регионов России.

Иркутск, Наталья Петрова

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