В Кемерове продавец масок убил бизнес-партнера из-за падения продаж

В Кемерове предприниматель расправился со своим компаньоном из-за падения спроса на медицинские маски, которые они вместе продавали. Следователи вычислили и задержали убийцу.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Рудничном районе рядом со сгоревшим автомобилем. «В ходе осмотра места преступления установлено, что у погибшего при себе имеется крупная сумма денег», – сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи установили личность подозреваемого, им оказался бизнес-партнер убитого мужчины. На допросе он пояснил, что вместе со знакомым они торговали медицинскими масками. Однако спрос на средства индивидуальной защиты упал и на складе остались нереализованными около 150 тысяч масок.

Мужчины часто ссорились, во время последнего конфликта один ударил ножом другого. Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег автомобиль. Потерпевший смог выбраться из горящей машины, но он полученных ран скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Криминалисты обнаружили на месте преступления кровавые пятна, анализ показал, что это не кровь погибшего. Позже было подтверждено, что кровь принадлежит задержанному, который порезался в момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 09.06.20

«Воинственная неадекватность»: Зеленский сам назначил «представителей» от ЛДНР и отправил их в Минск. / В Калмыкии мать убила троих детей и покончила с собой. / «Скорее всего, отвлекся», – мнение автоэксперта о смертельном ДТП на Малышева – Мамина-Сибиряка (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»