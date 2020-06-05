Взрыв и пожар произошли в девятиэтажке на юге Москвы, есть жертвы (ВИДЕО)

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, после чего начался пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.

Инцидент случился в доме на Дорожной улице в Чертанове. В квартире на четвертом этаже прогремел хлопок и вспыхнул пожар по всей площади. Взрывной волной в квартире выбило окна. Площадь возгорания, по данным столичного управления МЧС, составила около 30 «квадратов». Пожар потушили в 12:54.

«Несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб», – говорится в сообщении ведомства. Один человек был спасен и передан медикам, добавили в ГУ МЧС.

Отметим, что в МЧС пока не говорят о взрыве газа. Касаясь возможной причины ЧП, в ведомстве лишь заявили, что обстоятельства возгорания и гибели человека устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

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