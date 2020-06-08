Армена Джигарханяна поместили в реанимацию

Великий советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян был госпитализирован после того, как у него случился инсульт, сообщает telegram-канал Baza.

Канал заявляет, что состояние артиста оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации. На момент публикации данной заметки официального подтверждения от родных, близких или коллег Армена Джигарханян о проблем со здоровьем не поступало.

Летом 2019 года актера госпитализировали для планового осмотра. В 2018 году Джигарханяна госпитализировали пятикратно. 84-летний Армен Джигарханян является народным артистом СССР. Он снялся в таких фильмах как «Следствие ведут знатоки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Москва, Иван Гридин

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