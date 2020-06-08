В Забайкалье мужчина с ножом и монтировкой напал на школьников

В Забайкальском крае задержали 24-летнего мужчину, который напал на школьников. В результате один подросток погиб, остальные госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в поселке Первомайский сегодня ночью. Местный житель выскочил из подъезда с ножом и монтировкой и напал на группу подростков, а затем скрылся с места преступления.

В результате были ранены шесть человек. 16-летний пострадавший скончался в больнице от полученных ран. Еще трое перенесли операции, их состояние оценивается как тяжелое, за жизнь еще двух подростков медики продолжают бороться.

«В ходе первоначальных следственных действий следователи СКР установили, что к совершению преступлений может иметь причастность 24-летний местный житель, который был задержан в ходе совместной работы следователей и полицейских, – сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

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