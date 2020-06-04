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Четверг, 4 июня 2020, 10:05 мск

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В Китае охранник школы порезал ножом более 40 детей

На юге Китая в городе Учжоу мужчина с ножом набросился на на группу школьников. В результате травмы получили более 40 человек, пишет The Global Times. Портал Sina в свою очередь сообщает, что ЧП произошло около 08:00 по местному времени (03:00 мск) вблизи одной из школ. Помимо детей пострадал и завуч школы.

В администрации предместья Ванфу, где случилось ЧП рассказали, что нападавший является 50-летний охранник этого же учебного заведения. Прибившая на место резни полиция задержала нападавшего. На месте инцидента работают ьригады скорой медицинской помощи. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Что стало причиной ЧП, и какими мотивами руководствовался нападавший, не сообщается. Организовано следствие.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 04.06.20

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Метки / Китай

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