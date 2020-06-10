В Воронеже полицейский сбил троих пешеходов

В Воронеже сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре. Один пострадавший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла накануне вечером на Ленинском проспекте. 24-летний правоохранитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил мужчину и двух женщин. Пострадавший от полученных травм скончался, женщины были госпитализированы.

«Признаков алкогольного опьянения у полицейского не обнаружено, однако, для более точного исследования взяты образцы крови», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Воронеж, Зоя Осколкова

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