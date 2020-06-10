«Придавили голову так, что пошла кровь»: в Сургуте полиция жестко задержала отдыхавших в парке женщин, СКР начал проверку (ВИДЕО)

Полиция и следователи проводят проверку правомерности действий сургутских правоохранителей, которые провели жесткое задержание отдыхавших в городском парке местных жительниц. Полицейские применили к одной из них грубую силу. Видео с инцидентом в парке «За Саймой» появилось в интернете.

На кадрах запечатлено, как полицейский повалил женщину, придавив ей голову коленом, и некоторое время силой удерживал ее в лежачем положении, в результате чего у сургутянки изо рта пошла кровь. Происходящее на камеру телефона снимала ее подруга, она начала звать на помощь. «Помогите, нас полиция бьет», – кричала женщина.

Жесткое задержание женщин в парке в Сургуте

В итоге горожанок доставили в отдел полиции. По словам женщин, им пригрозили протоколами по статье 19.3 КоАП РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции) и арестом до 15 суток. Об этом сообщает «К-информ».

Как заявила одна из задержанных жительниц Сургута, правоохранители не представились и не показали удостоверения. Женщина также отметила, что полицейские работали без перчаток, не соблюдали социальную дистанцию, однако требовали от отдыхавших в парке соблюдения ограничительных мер.

По версии сотрудников полиции, девушек неоднократно предупреждали о необходимости покинуть территорию парка, где они находились в нарушение действующих на территории ХМАО-Югры ограничений по коронавирусу, однако жительницы Сургута проигнорировали требования, сообщает «Вестник Сургутского района».

«Одна из девушек стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом сбила с груди полицейского носимый служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами. Полицейский предупредил правонарушительницу, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции», – говорится в заявлении УМВД по ХМАО-Югре, которое цитирует ТРК «Сургутинтерновости».

По данному инциденту уже проводится служебная проверка, заявили в окружном полицейском главке. Если по ее итогам будет установлено, что правоохранители превысили полномочия, применяя физическую силу, то они понесут наказание, заверили в главке, добавив, что на сургутянок составлены административные протоколы за нарушение ограничительных мер.

Инцидентом также занялись следственные органы. Следственный отдел по городу Сургуту начал процессуальную проверку «по сведениям, размещенным в СМИ, о применении сотрудниками полиции физической силы при задержании сургутянок в городском парке «За Саймой», говорится в сообщении окружного управления Следственного комитета.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции», – отметили в следственном управлении.

Сургут, Наталья Петрова

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