«Ты сдохнешь!»: полицейский жестко задержал подростка из-за громкой музыки, МВД начало проверку

Полицейский главк по Краснодарскому краю начал проверку после жесткого задержания подростка в городе Темрюке из-за громкой музыки в квартире.

В Сети появилось видео, на котором сотрудник полиции во время задержания тинейджера схватил его за шею, бросил на пол и стал выкручивать руки, обзывая подростка «чертом», «упырем», «тварью», «гаденышем» и используя при этом нецензурную лексику. Как утверждают свидетели произошедшего, правоохранитель едва не задушил подростка, выкрикивая угрозы в его адрес: «Если я [нецензурное слово] – ты сдохнешь!».

Ролик опубликовал телеграм-канал «Чп Краснодар». «Проживаем в Темрюке, слушали громко музыку, кто-то вызвал полицейских. В итоге один из них чуть не задушил парня. Сейчас он в больнице», – говорится в сообщении. Отмечается, что накануне к пострадавшему приезжал сотрудник полиции и требовал подписать документ, в котором говорится, что подросток оказывал сопротивление.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что по данному факту проводится проверка, сообщает издание «Подъем». По информации полиции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Краснодар, Наталья Петрова

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