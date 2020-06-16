СКР разбирается в истории с жестким задержанием подростка на Кубани

Следственные органы в Краснодарcком крае проводят проверку по факту применения насилия в отношении подростка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в ночь на 13 июня сотрудник ППС отдела полиции по Темрюкскому району, находясь в одном из домов на улице Набережной в городе Темрюке, «применил в отношении 17-летнего местного жителя физическую силу».

Ранее в интернете появилось видео жесткого задержания тинейджера в городе Темрюке. Отмечалось, что правоохранители прибыли в квартиру после жалобы соседей на громкую музыку. На кадрах можно видеть, как полицейский схватил подростка за шею, бросил на пол и начал выкручивать руки. При этом правоохранитель оскорблял юношу, используя нецензурную лексику. Как утверждают свидетели инцидента, правоохранитель едва не задушил подростка, выкрикивая угрозы в его адрес: «Если я [нецензурное слово] – ты сдохнешь!».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в СК СУР по краю. По окончании проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Накануне сообщалось, что Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю о Краснодарскому краю начало проверку по факту жесткого задержания подростка в Темрюке. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ППС», – говорится в сообщении ведомства.

По версии полиции, правоохранители прибыли в квартиру, получив сообщение от местной жительницы о том, что «жильцы соседней квартиры шумят и выбрасывают из окна различные предметы, из-за двери доносятся крики, а на лестничной клетке имеются следы крови».

«Сотрудники патрульно-постовой службы представились и попросили находящихся в квартире молодых людей приготовить документы для установления их личностей. В это время вошел молодой человек с видимыми признаками опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и выражаться нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал», – сообщает краевой полицейский главк.

По данным правоохранителей, «в ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции», в ответ инспектор ППСП «в соответствии с законодательством» применил физическую силу. Затем парня доставили в районную ЦРБ для прохождения медосвидетельствования – исследование выявило в организме подростка наличие алкоголя.

Решается вопрос о привлечении подростка к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 16.06.20

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