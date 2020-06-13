В Самарской области разбился легкомоторный самолет, экипаж погиб

В Самарской области разбился легкомоторный самолет Як-52.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром вблизи аэропорта у села Бобровка.
За штурвалом находился курсант второго года обучения. Контролировал полет военный летчик-инструктор первого класса, со стажем налета более 4 тысяч часов. Они оба погибли.
Самолет, принадлежащий региональному клубу ДОСААФ, сильно поврежден.
Причины катастрофы пока не выяснены. На месте происшествия работает военная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте.
Самара, Игорь Юров
Самара. Другие новости 13.06.20
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