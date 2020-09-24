Под Тулой разбился легкомоторный самолет

В Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет. По последним данным, пилот погиб. Проводится доследственная проверка.

Авария произошла возле деревни Дружба Каменского района. Легкомоторный самолет «Бекас» выполнял сельскохозяйственные работы.

На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, СКР и МЧС. Причины ЧП устанавливаются.

Известно, что жертвой аварии стал пилот 1964 года рождения. По факту гибели человека проводится доследственная проверка, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 24.09.20

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