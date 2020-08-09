Под Калугой разбился легкомоторный самолет

В Малоярославецком районе Калужской области упал легкомоторный одноместный самолет, сообщает региональное управление МЧС.

Самолет потерпел крушение в 14:34 на посадочной площадке «Кудиново». Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что самолет совершил жесткую посадку. «На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», – говорится в сообщении надзорное ведомство.

По факту аварии проводится проверка.

Калуга, Наталья Петрова

Калуга. Другие новости 09.08.20

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