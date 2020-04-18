Под Хабаровском потерпел крушение легкомоторный самолет

В Хабаровском крае упал легкомоторный самолет. В результате аварии погибли три человека.

Воздушное судно потерпело крушение неподалеку от села Лесное. «Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Владельцем самолета, по данным «Известий», был бизнесмен Карабут Илья, занимавшийся оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.

На месте крушения работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Причины аварии устанавливаются.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 17.04.20

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