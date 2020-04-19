Самолет в Хабаровске упал из-за ошибки пилота

Частный легкомоторный самолет в Хабаровском крае потерпел крушение из-за неверных действий летчика. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что самолет-амфибия Л-142 проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, сообщил представитель аэродрома «Калинка», с которого вылетело воздушное судно.

Жертвами крушения стали владелец самолета Илья Карабут, эксперт сертификационного центра Михаил Охотников, летчик-испытатель Денис Яровой и Оксана Ким.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в Дальневосточном СУТ СК. Следователи рассматривают две версии произошедшего: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 18.04.20

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