На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре скончалась Алена Верди, которую обвиняли в проведении пластических операций без лицензии. От действий лжехирурга пострадали более 10 пациенток.

Верди попала в больницу с отравлением лекарственными препаратами, пишут местные СМИ. Женщина впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу.

Слушание по делу Верди было назначено на 4 июня, но подсудимая не явилась на заседание из-за плохого самочувствия.

Напомним, с обвинениями в адрес Верди выступили несколько пациенток. Выяснилось, что лжехирург не имела права заниматься медицинской деятельностью. Ее дипломы об образовании оказались поддельными.

Верди практиковала в частной клинике, а также у себя дома. Она успела провести несколько операций, в том числе по удалению жировых комков Биша на лице, липосакцию и абдоминопластику живота, мастопексию молочных желез, риносептопластику носа, лифтинг лица. Последствия этих вмешательств были плачевными. Пациенткам пришлось пройти через лечение осложнений и долгий период восстановления.

Более того, одна из пациенток Верди после липосакции умерла менее чем через сутки после процедуры. При этом сама хирург утверждает, что ее вины в смерти женщины нет, якобы в клинике, где она оперировала, не было необходимых медикаментов.

Лжехирург стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 15.06.20

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