В Краснодаре задержали пластического хирурга, изуродовавшего 10 пациенток

В Краснодаре задержали пластического хирурга Алену Верди, которую подозревают в оказании ненадлежащих медицинских услуг. От рук мошенницы в белом халате пострадали более 10 человек. У следователей есть предположение, что женщина, выдающая себя за врача, даже не обучалась в медицинском университете.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, в доме Верди прошли обыски, затем женщину задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

По версии следствия, хирург сделала пластическую операцию по подтяжке живота в 2017 году. После этого у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза. В настоящее время назначена комиссионная экспертиза, направленная на установление степени тяжести нанесенного вреда.

Кроме того, следователи проверят информацию о поддельном дипломе о получении врачом высшего медицинского образования.

Однако это не единственный случай, предположительно от рук лже-хирурга пострадали более 10 человек. Более того, в одной из краснодарских частных клиник РЕН ТВ сообщили, что действия этого хирурга стали причиной смерти пациентки, но Верди винит в случившемся руководство больницы, в которой в момент операции якобы не было необходимых медикоментов.

По данным издания, лже-хирурга задержали в аэропорту Краснодара, когда она собиралась вылететь в Израиль.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 05.04.19

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