В Волгограде зарезали иностранного студента-медика

В Волгограде обнаружили тело 17-летнего иностранного гражданина. Парня зарезали прямо на улице. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, иностранец учился на первом курсе медицинского вуза. 12 июня он был в гостях у приятеля, откуда направился в общежитие. По пути на него напал неизвестный. Злоумышленник нанес множество ударов ножом, от которых студент скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием преступления занимается штаб, в который входят следователи, полицейские и сотрудники ФСБ.

«Следователи устанавливают и допрашивают лиц, из числа близкого окружения убитого, предпринимают меры к отысканию возможных свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Уже изъяты и тщательно изучаются записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего», – сообщили в СКР.

На сайте областной администрации уточняется, что погибший – уроженец Азербайджана. За помощь в раскрытии убийства власти пообещали выплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Волгоград, Зоя Осколкова

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