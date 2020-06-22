Убийца студента-медика пытался скрыться за границей

В Смоленске задержали мужчину, который подозревается в убийстве 17-летнего студента-медика, совершенном в Волгограде на прошлой неделе. Преступник хотел скрыться от правосудия за границей.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 19 июня к следователям обратился мужчина, который уверял, что опознал подозреваемого на снимках и видео с камер наблюдения. Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы – им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Васильева объявили в федеральный розыск и задержали в Смоленске, когда он на такси пытался уехать за пределы РФ. «Злоумышленник уже допрошен в качестве подозреваемого. В суд подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Васильев будет этапирован в Волгоград», – отметили в СКР.

Напомним, ночью 13 июня прохожие в Волгограде обнаружили тело 17-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Погибший – уроженец Азербайджана. За помощь в раскрытии убийства региональные власти обещали выплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 22.06.20

Дело «Седьмой студии»: прокурор попросил для фигурантов до 4 до 6 лет колонии со штрафом. / В Зауралье вандалы сожгли единственный мост, соединяющий две деревни с автодорогами. / «Голос»: УИКи Екатеринбурга не обеспечены в нужном объеме масками и средствами дезинфекции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»