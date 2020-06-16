В Дагестане иностранцы напали на полицейских и разбили машины

В пункте временного размещения в Дагестане граждане Азербайджана устроили беспорядки из-за того, что им не разрешают уехать на родину. Об этом сообщили власти Дербентского района республики.

Пункт временного размещения был развернут в Дагестане в середине мая. Иностранцы, которые не могут вернуться на родину из-за карантина по коронавирусу, проживают в палатках. На территории есть столовая, полевая кухня, пункт оказания медпомощи.

Списки граждан, которые могут перейти границу по специальному коридору, составляют власти Азербайджана. Волнения начались после того, как в перечень попали не все, кто хотел покинуть Россию.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы», – рассказал РИА «Новости» и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

По его словам, в настоящее время конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен. Сегодня состоится встреча с представителями Азербайджана, с которыми обсудят сложившуюся ситуацию.

Махачкала, Зоя Осколкова

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