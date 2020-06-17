После нападения на полицейских в Дагестане задержали 10 человек

СКР возбудил уголовное дело после происшествия в Дагестане, где граждане Азербайджана напали на полицейских. По уточненным данным, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей.

Инцидент произошел накануне в пункте временного размещения, где находятся иностранцы из-за невозможности попасть домой в условиях пандемии коронавируса. Волнения начались после того, как в списки людей, которым было разрешено покинуть Россию, попали не все, кто этого хотел.

По версии следствия, в беспорядках участвовали примерно 400 человек. Они покинули места временного расположения, вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение. Протестующие оказали сопротивление прибывшим правоохранителям и закидали полицейских камнями.

«В результате совершенных противоправных действий пострадало девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, причинив ущерб на сумму около 400 тысяч рублей», – сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). К настоящему времени по подозрению в совершении данных преступлений задержаны 10 подозреваемых.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 17.06.20

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