Мчался на Porsche без прав: пьяный внук экс-главы Хабаровского края разбил две машины в Москве

Пьяный внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – 26-летний Игорь Ишаев – на автомобиле Porsche протаранил две машины в Москве. Ранее он был лишен водительских прав.
ДТП случилось вчера днем на улице 1905 года. По информации ГУ МВД по столице, водитель Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении легковыми автомобилями. Один из них тоже Porsche. Машины получили повреждения. Никто не пострадал, кроме самого Ишаева-младшего – он получил небольшую травму головы, сообщает Mash. Из отдела полиции его доставили в одну из столичных больниц.
По данным СМИ, за рулем Porsche Panamera был внук экс-главы Хабаровского края. Медицинское освидетельствование выявило у Игоря Ишаева алкогольное опьянение. В крови мужчины было обнаружено 0,7 промилле алкоголя, сообщает Life.
В 2017 году внук Виктора Ишаева был лишен прав после спровоцированной его автомобилем Mercedes массовой аварии на МКАД.
Москва, Наталья Аникина
Москва. Другие новости 18.06.20
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