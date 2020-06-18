Мчался на Porsche без прав: пьяный внук экс-главы Хабаровского края разбил две машины в Москве

Пьяный внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – 26-летний Игорь Ишаев – на автомобиле Porsche протаранил две машины в Москве. Ранее он был лишен водительских прав.

ДТП случилось вчера днем на улице 1905 года. По информации ГУ МВД по столице, водитель Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении легковыми автомобилями. Один из них тоже Porsche. Машины получили повреждения. Никто не пострадал, кроме самого Ишаева-младшего – он получил небольшую травму головы, сообщает Mash. Из отдела полиции его доставили в одну из столичных больниц.

По данным СМИ, за рулем Porsche Panamera был внук экс-главы Хабаровского края. Медицинское освидетельствование выявило у Игоря Ишаева алкогольное опьянение. В крови мужчины было обнаружено 0,7 промилле алкоголя, сообщает Life.

В 2017 году внук Виктора Ишаева был лишен прав после спровоцированной его автомобилем Mercedes массовой аварии на МКАД.

Москва, Наталья Аникина

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