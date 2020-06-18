Ушел из жизни актер и режиссер Борецкий

Скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ и режиссер Олег Борецкий, сообщил в Facebook кинопродюсер Вячеслав Шмыров.

«Умер актер Олег Борецкий. Для меня он остался человеком из девяностых. Тем более в 1991 году вместе с Александр Негреба он поставил очень неожиданный фильм «За день до...», ставший на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков», – написал он.

Н также отметил, что «кино девяностых безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем, оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев».

Борецкий родился 29 декабря 1963 года в Иркутске. В 1985-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. С 1987 года являлся директором и актером московского театра «Малая драматическая труппа» (МДТ). Широкой публике известен по ролям в картинах «Внимание! Всем постам…», «Фитиль», «Зона», «Такая обычная жизнь», «Из жизни капитана Черняева».

Москва, Иван Гридин

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