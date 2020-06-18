В Ростовской области раскрыли банду рабовладельцев

В Ростовской области полиция задержала четыре человека, которых подозревают в похищении людей и использовании рабского труда. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Преступники орудовали в Батайске. Они ездили на автомобиле, высматривая одиноких прохожих. Мужчин похищали и увозили в гараж, где держали в ужасных условиях, заставляя работать в поле.

Нескольких похищенным удалось сбежать. Однако никто из них не обратился в правоохранительные органы. Установлено, что первые похищения начались два года назад. Полиция узнала о происходящем, когда одна из жертв все же написала заявление.

Уголовное дело возбуждено по ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Рабовладельцам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 18.06.20

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