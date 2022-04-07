В Ростовской области осудили рабовладельцев

В Ростовской области приговорили к лишению свободы четырех мужчин, которые удерживали в рабстве людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в период с июня 2018 по август 2019 года осужденные искали лиц без определенного места жительства, обещали им работу и увозили в частное домовладение в городе Батайск. Если жертва отказывалась ехать, то ее попросту похищали.

«Фактически пребывая в состоянии рабства, пострадавшие ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками», – говорится в сообщении ведомства.

Когда банду рабовладельцев раскрыли, правоохранители освободили 20 удерживаемых злоумышленниками человек.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Суд приговорил виновных к лишению свободы в колонии строгого режима на 10, 9, 8 и 6 лет.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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