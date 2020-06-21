Шесть человек стали жертвами аварии под Липецком

В Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. По последним данным, шесть человек погибли.

Kia Rio и Hyundai Creta попали в ДТП в Елецком районе неподалеку от населенного пункта Паниковец, сообщили в региональном управлении МЧС. На место незамедлительно выехали спасатели.

Они разблокировали погибших из покореженных машин и помогли переместить пострадавшую женщину до автомобиля скорой помощи. Раненная госпитализирована в тяжелом состоянии. Отмечается, что детей в попавших в аварию машинах не было.

Участок проезжей части, где произошло ДТП, был частично перекрыт. Сотрудники ГИБДД организовали временное реверсивное движение.

Липецк, Зоя Осколкова

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