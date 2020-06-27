Главу крупной строительной компании нашли мертвым в Москве

Гендиректор крупной строительной компании «Пионер» Андрей Грудин найден мертвым в центре Москвы.

Тело 50-летнего бизнесмена обнаружили в офисе его компании на Малой Пироговской улице в ночь на субботу, 27 июня, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, Грудин покончил с собой. Тело бизнесмена обнаружила его жена.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя строительной компании.

Группа компаний «Пионер» занимается строительством апарт-отелей в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Петрова

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