Под Самарой эвакуировали более 1,5 тысячи человек из-за прорыва газопровода

В Самарской области произошла авария на газопроводе, зафиксирована утечка. По последним данным, никто не пострадал. Местных жителей эвакуировали в ближайшие населенные пункты.

Прорыв газопровода произошел около села Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Бригада Нефтегорского газоперерабатывающего завода вела земляные работы, была задета незаконная врезка, сообщили в областном управлении МЧС. «К ликвидации последствий аварии привлечены аварийно-восстановительные службы компании, администрация района. Обеспечивают безопасность пожарно-спасательные подразделения и экипажи ГИБДД», – добавили в МЧС.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что местных жителей пришлось эвакуировать, до устранения утечки. «Многие уехали к родственникам или домой с дачных участков. Также в местных ДК и школе развернули ПВР на 300 человек, к этому часу туда доставили 89. Всего на территории проживают 1600 человек, по докладу главы района по состоянию на 2:30 эвакуация завершена. 13 жителей от эвакуации отказались, о них заботятся на месте», – написал глава региона в своем Instagram.

Для контроля за обстановкой в ГУ МЧС развернут оперативный штаб. В настоящее время ведется отжиг газа в технологических колодцах в двух местах – в районе села Лопатино и Новокуйбышевска. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения отжига.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 03.07.20

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