После прорыва газопровода под Самарой возбудили уголовное дело

Управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении требований безопасности после повреждения газопровода. 2,5 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за аварии.

Прорыв газопровода произошел около села Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Бригада Нефтегорского газоперерабатывающего завода вела земляные работы, была задета незаконная врезка.

Повреждение газопровода повлекло выброс сырья и причинение крупного ущерба Нефтегорскому ГПЗ. Кроме того, по данным СУСК, из района аварии эвакуировались более 2,5 тысячи человек.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В настоящее время на месте аварии завершили отжиг газа в двух технологических колодцах. Ликвидацию последствий ЧП планируется завершить к полуночи.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 03.07.20

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