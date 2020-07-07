Владелец пруда убил подростка за бесплатную рыбалку

Во Владимирской области мужчина застрелил из ружья 15-летнего мальчика. Как выяснилось, так хозяин пруда хотел избавиться от нарушителей, которые тайно рыбачили на его водоеме.

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел в Собинском районе. Владелец пруда предлагал поудить рыбу и брал за это деньги. Однако местные жители решили порыбачить бесплатно.

Отец с сыном установили сети, а ночью пошли проверить их. Хозяин водоема поджидал их с ружьем. Когда он увидел рыбаков, то выстрелил в воздух, нарушитель бросился бежать. Тогда вооруженный мужчина выстрелил в подростка.

В результате мальчик скончался от многочисленных огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 07.07.20

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