Женщине со Смоленщины грозит срок за гибель 5-летней внучки

Вечером 7 июля в следственные органы СКР по Смоленской области поступило сообщение о смерти ребенка. Как рассказали в пресс-службе СКР, тело 5-летней девочки обнаружили под окнами одного из домов в Гагарине. У нее диагностировали множественные травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Следователи выяснили, что девочка была в гостях у своей бабушки, которая живет на 9-м этаже. Около 22:00 женщина решила проветрить комнату, где должны были спать дети, и открыла окно. Девочка со своим 3-летним братом играла в зале, когда бабушка со своим сожителем вышла покурить. Спустя некоторое время, мальчик прибежал и рассказал, что сестра выпала из окна. Рядом с телом девочки обнаружили москитную сетку.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. Кроме того, перед следствием стоит задача выяснить условия воспитания и проживания ребенка.

Смоленск, Иван Гридин

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