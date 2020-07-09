Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве россиянина в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству россиянина в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.

Мужчину застрелили в городе Герасдорф-бай-Вьен 5 июля. Убийцу задержали, им оказался гражданин России. Жертва также является уроженцем Чечни. По версии следствия, убийство было заказным.

Как выяснилось позже, погиб блогер, который ведет канал «Анзор из Вены» в YouTube. Мужчина приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б. Он просил политического убежища у австрийских властей, передает РИА «Новости».

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что следил за тем, какая информация поступает из Вены в связи с эти убийством, и убедился «в предвзятости информационной машины», которая раскрутила версию о его причастности к убийству, не имея официальных заявлений следственных органов.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 09.07.20

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