В Австрии застрелили россиянина

В Австрии был убит россиянин, который просил политического убежища. Преступника удалось задержать. По данным полиции, убийца также является гражданином России.

Мужчину застрелили в городе Герасдорф-бай-Вьен, который входит в венский округ, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. Убийство произошло на улице, неподалеку от торгового центра.

Установлено, что погибший был из России. Он обращался к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Как пишет «Кавказский узел», убит уроженец Чечни.

Полицейским удалось задержать стрелявшего в городе Линц. Сопротивления правоохранителям он не оказал. Мотивы преступления выясняются. Проводится расследование.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 04.07.20

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