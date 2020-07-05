В Австрии застрелили россиянина

В Австрии был убит россиянин, который просил политического убежища. Преступника удалось задержать. По данным полиции, убийца также является гражданином России.
Мужчину застрелили в городе Герасдорф-бай-Вьен, который входит в венский округ, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. Убийство произошло на улице, неподалеку от торгового центра.
Установлено, что погибший был из России. Он обращался к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Как пишет «Кавказский узел», убит уроженец Чечни.
Полицейским удалось задержать стрелявшего в городе Линц. Сопротивления правоохранителям он не оказал. Мотивы преступления выясняются. Проводится расследование.
Вена, Зоя Осколкова
Вена. Другие новости 04.07.20
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