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Четверг, 9 июля 2020, 12:09 мск

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В Таиланде обнаружили мертвым туриста из России

В Таиланде обнаружили тело 45-летнего россиянина. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Труп нашли сотрудники гостевого дома, в котором жил россиянин. Они вызвали правоохранителей. Полицейские не обнаружили следов борьбы в номере.

По версии следствия, мужчина покончил с собой. Он должен был вылететь в Россию на следующий день. Один из работников гостиницы рассказал, что срок визы туриста истекал, а он не раз жаловался, что не хочет возвращаться на Родину.

В настоящее время проводится расследование. Полиция уведомила о смерти гражданина РФ посольство России в Таиланде.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 09.07.20

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