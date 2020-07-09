В Таиланде обнаружили мертвым туриста из России

В Таиланде обнаружили тело 45-летнего россиянина. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Труп нашли сотрудники гостевого дома, в котором жил россиянин. Они вызвали правоохранителей. Полицейские не обнаружили следов борьбы в номере.

По версии следствия, мужчина покончил с собой. Он должен был вылететь в Россию на следующий день. Один из работников гостиницы рассказал, что срок визы туриста истекал, а он не раз жаловался, что не хочет возвращаться на Родину.

В настоящее время проводится расследование. Полиция уведомила о смерти гражданина РФ посольство России в Таиланде.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 09.07.20

Политологи о задержании губернатора Фургала: «Это сигнал всем региональным элитам». / Бывший замглавы Барнаула получил 5 лет «строгача». / СКР проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»