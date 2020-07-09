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Четверг, 9 июля 2020, 13:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Житель Калуги в пьяной ссоре откусил собутыльнику ухо

В Калужской области два приятеля распивали спиртные напитки и рассорились. В результате один из них попал в больницу, а второй стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в областном управлении МЧС, инцидент произошел в Барятинском районе. Между собутыльниками «возникло недопонимание». «В качестве аргумента один из них откусил часть уха своему знакомому. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи», – говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы.

Калуга, Зоя Осколкова

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