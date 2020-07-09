С улиц Тулы после сильной грозы убрали 198 деревьев

Порядка 260 человек и 87 единиц техники задействованы в ликвидации последствий шторма, обрушившегося на Тулу, сообщили в пресс-служба администрации города. 8 июля через Тулу прошел мощный грозовой фронт с ливнем и градом.

В результате разгула стихии было нарушено энергоснабжение в ряде населенных пунктов вблизи областного центра Тулы и в самом городе. Ветер повалил множество деревьев, дорожные знаки, сорвал кровли со зданий, движение общественного транспорта было парализовано из-за обрывов контактных проводов. Так, на улице Коминтерна, 4 в результате порывов ветра была повреждена кровля площадью 200 квадратных метров.

Спасателям удалось убрать с городских улиц 198 деревьев, а также поврежденные опоры линии электропередачи. Работа светофоров и общественного транспорта были полностью восстановлены. Также восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов «Большой Тулы», водозаборов, возобновлено водоснабжение потребителей.

Работы по восстановлению электроснабжения потребителей продолжаются. В них задействованы 10 бригад АО «Тулгорэлектросети» и 20 бригад «Тулэнерго».

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тулькой области, ветер достигал 20 метров в секунду.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 09.07.20

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