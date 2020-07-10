Депутат-единоросс оформил на себя, родных и друзей липовые инвалидности, чтобы похитить миллионы

Правоохранители совместно с ФСБ задержали депутата Народного собрания Ингушетии от «Единой России» Якуба Белхороева. Он подозревается в хищении 17 млн рублей регионального Фонда социального страхования (ФСС) в бытность главой фонда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следователей, Белхороев по фиктивным документам оформил «липовые» инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ), отметили в СКР.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании для депутата меры пресечения в виде ареста.

Телеграм-канал «База» называет задержанного лидером из самых влиятельных местных кланов – баталхаджинцев.

Напомним, в сентябре 2018 года в Махачкале задержали депутат Народного собрания Дагестана от «Единой России», родного брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба Абдулатипова за участие в преступной группировке. Участники ОПГ за взятки незаконно устанавливали инвалидность местным жителям.

По версии следствия, чиновник вместе с подчиненными поставили на поток продажу «липовых» справок об инвалидности. Преступная группа орудовала 5 лет. Дошло до того, что в Дагестане начали появляться целые села, в которых живут исключительно инвалиды. По данным СМИ, люди платили за фиктивную справку об инвалидности от 200 тыс. рублей ради получения социальных льгот. Ущерб Пенсионному фонду РФ от выплаты пособий лже-инвалидам только за 2017 год составил не менее 25 млн рублей.

Магас, Наталья Петрова

Магас. Другие новости 10.07.20

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