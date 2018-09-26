Депутат-единоросс, брат экс-главы Дагестана попал под статью за «липовых» инвалидов Раджаба Абдулатипова этапируют в Москву

В Махачкале задержан депутат Народного собрания Дагестана от «Единой России», родной брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов за участие в преступной группировке. Участники ОПГ за взятки незаконно устанавливали инвалидность местным жителям, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Ранее по данному делу были задержаны руководитель регионального бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные – руководители и сотрудники территориальных бюро медико-социальной экспертизы. В отношении них возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ – «создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем» (ст. 210), «получение взятки организованной группой» (ст. 290), «служебный подлог» (ст. 292) и «мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159).

По версии следствия, чиновник вместе с подчиненными поставили на поток продажу «липовых» справок об инвалидности. Банда орудовала 5 лет. Дошло до того, что в Дагестане начали появляться целые села, в которых живут исключительно инвалиды. По данным СМИ, люди платили за фиктивную справку об инвалидности от 200 тыс. рублей ради получения социальных льгот. Ущерб Пенсионному фонду РФ от выплаты пособий лже-инвалидам только за прошлый год составил не менее 25 млн рублей.

Ранее сегодня СМИ сообщили о задержании Раджаба Абдулатипова сотрудниками ФСБ и этапировании его на допрос в Москву. Отмечалось, что дело против депутата будет расследовать центральный аппарат СК РФ.

Стоит отметить, что задержанный депутат возглавляет комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму дагестанского парламента. Абдулатипов является членом регионального политсовета «Единой России». До избрания депутатом он руководил УФМС РФ по Дагестану.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 26.09.18

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