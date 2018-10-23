В Дагестане бюджетные средства отдали уехавшим в Сирию боевикам

Стали известны подробности скандальной истории о «липовых инвалидах» в Дагестане, когда высокопоставленные чиновники за взятки оформляли местным жителям поддельные свидетельства об инвалидности, по которым полагались бесплатные лекарства, пособия и льготы. Новые детали о масштабной афере сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

По словам руководителя республики, чиновники оформляли страховки и списывали деньги по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на местных жителей, которые уехали воевать в Сирию на стороне боевиков.

«Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС, – рассказал Васильев в интервью ТАСС. – До этого еще додуматься надо!»

Кроме того, по его словам, специалисты установили, что за последние три года лишь по результатам торгов лекарствами и медоборудованием 7,8 млрд рублей «ушло участникам сговора», а в сфере дорожного строительства – 18 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», в августе был задержан руководитель Фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомед Сулейманов. Его заподозрили в создании преступного сообщества и хищении сотни миллионов бюджетных рублей. В преступную группу входили сотрудники территориального ФОМС и представители других организаций. Члены ОПС, используя поддельные документы от частных медицинских клиник, через связанных с ними руководителями страховых компаний присвоили денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Следователи установили, что за период с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей.

В конце сентября в Махачкале задержали депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России», родного брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаба Абдулатипова за участие в преступной группировке. По данным Следственного комитета, участники ОПГ за взятки незаконно устанавливали инвалидность местным жителям. Ранее по данному делу были задержаны руководитель регионального бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные – руководители и сотрудники территориальных бюро медико-социальной экспертизы.

По версии следствия, чиновник вместе с подчиненными поставил на поток продажу «липовых» справок об инвалидности. Банда орудовала 5 лет. Дошло до того, что в Дагестане начали появляться целые села, в которых живут исключительно инвалиды. По данным СМИ, люди платили за фиктивную справку об инвалидности от 200 тыс. рублей ради получения социальных льгот. Бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек. Ущерб Пенсионному фонду РФ от выплаты пособий лжеинвалидам только за прошлый год составил не менее 25 млн рублей.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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