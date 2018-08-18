Задержан глава дагестанского ФОМС. «Создал банду и похитил сотни миллионов рублей»

В Дагестане задержан руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов, сообщает Следственный комитет РФ. Его подозревают в создании преступного сообщества и хищении более 210 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2010 году подозреваемый с целью получения материальной выгоды организовал банду под своим руководством. В преступную группу, состоящую из нескольких «функционально обособленных структурных подразделений», входили как сотрудники территориального ФОМС, так и представители других организаций.

Члены преступной группировки, используя поддельные документы от частных медицинских клиник, через связанных с ними руководителями страховых компаний завладели денежными средствами фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Следователи установили, что за период с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей.

Кроме того, в страховые компании и ТФОМС были предоставлены ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших либо уехавшим в страны Ближнего Востока, которым якобы оказывалась медицинская помощь в медучреждениях республики.

В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, отметили в СКР.

По данным СМИ, глава дагестанского ФОМС был задержан в аэропорту Махачкалы. Отмечается, что его этапируют в Москву для допроса и предъявления обвинения.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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