Под Ярославлем две машины столкнулись с военной колонной

В Ярославской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, «Газели» и военных грузовиков. По предварительным данным, два человека погибли.

Военная колонна двигалась по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. Авария произошла на 183-м километре в районе поселка Петровское.

По словам очевидцев, между грузовыми машинами марки «Урал» была дистанция более 100 метров, в колонну вклинились два автомобиля – «Газель» и легковой. В результате они оказались зажаты между грузовиками, сообщает телеграм-канал «Подъем».

По предварительным данным, погибли два человека. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причины аварии выясняются.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 17.07.20

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