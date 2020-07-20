Мэр Норильска ушел в отставку после совещания по коронавирусу

Мэр Норильска Ринат Ахметчин покидает свой пост. По его словам, краевые власти высказали ему недоверие после совещания по ситуации с коронавирусом.

Ранее Ахметчин заявил, что в Норильске не справляются с коронавирусной эпидемией, и попросил помощи у красноярского губернатора Александра Усса. В частности, градоначальник предложил поддержать город врачами и средним медперсоналом, передает РИА «Новости».

«К сожалению большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял… Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке», – сказал Ахметчин.

В июне 2020 года мэр Норильска стал фигурантом уголовного дела после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Авария объявлена ЧС федерального масштаба. В отношении градоначальника расследуется дело по ч. 1 ст. 293 УК (Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций). При этом Ахметчин продолжал исполнять свои обязанности.

Норильск, Зоя Осколкова

Норильск. Другие новости 20.07.20

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