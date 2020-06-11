СКР обвинил мэра Норильска в халатности после разлива дизтоплива

Мэр Норильска стал фигурантом уголовного дела о халатности после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. В отношении градоначальника расследуется дело по ч.1 ст.293 УК (Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого из резервуара топлива, однако не принял «должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий». В частности, мэр он скоординировал работу городского управления по делам ГО и ЧС, не обеспечил взаимодействие органов и должностных лиц горадминистрации, не организовал контроль за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации.

В ведомстве отметили, что Ахметчину уже предъявлено обвинение.

Накануне СКР сообщил о задержании трех руководителей ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в рамках дела о разливе нефтепродуктов. По версии следствия, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов ввели в эксплуатацию резервуар для хранения дизтоплива, находящийся в аварийном состоянии. Как установили следователи, с 2018 года резервуар требовал капитального ремонта, но его продолжили эксплуатировать. В результате этого, как считает следствие, и произошла авария.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров, в результате чего из него вылилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Авария объявлена ЧС федерального масштаба.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 было возбуждено три уголовных дела: по ст.ст. 246, 250 и 254 (загрязнение вод, порча земли). Они объединены в одно производство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования об аварии. Начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст.246 УК РФ). Он взят под стражу.

Москва, Норильск, Наталья Петрова

Москва, Норильск. Другие новости 11.06.20

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